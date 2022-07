Che non si ripete a intervalli regolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che non si ripete a intervalli regolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 10 lettere : APERIODICO

Significato/Curiosita : Che non si ripete a intervalli regolari

Normale conduzione atrioventricolare e la sequenza si ripete. il riscontro di un ritmo atriale regolare ovviamente facilita l'identificazione di un bav tipo...

S_{i}} è detto aperiodico se il suo periodo è uguale a 1. una catena di markov è detta aperiodica se tutti i suoi stati sono aperiodici, altrimenti è detta...

