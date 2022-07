Una discussione senza utilità: questione __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una discussione senza utilità: questione __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BIZANTINA

Significato/Curiosita : Una discussione senza utilita: questione __

D'ira, potrebbe essere etichettato come "trollare" nelle discussioni su internet. una discussione animata per taluni interessante, potrebbe essere reputata...

Competere alla pari con quella bizantina, allestirono una potente flotta, che inflisse pesanti sconfitte a quella bizantina e iniziò a compiere raid nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con discussione; senza; utilità; questione; Una discussione degenerata; L argomento della discussione ; discussione in assemblea; Un aspra discussione ; La Magna firmata nel 1215 da Giovanni senza terra; Rappresentazioni senza precedenti; Acuto senza vocali; Situazione di blocco senza alternative; Organizzazione Non Lucrativa di utilità Sociale; Lo Stato può disporla per pubblica utilità ; Inutilità poetica; Che ha efficacia e utilità ; Controversia, questione ; È caprina quella d una questione futile; Una questione particolarmente intricata; Lo richiede una questione non chiarita; Cerca nelle Definizioni