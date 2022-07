Rete trappola da pesca dotata di bocca rigida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rete trappola da pesca dotata di bocca rigida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COGOLLO

Significato/Curiosita : Rete trappola da pesca dotata di bocca rigida

La rete da pesca è un dispositivo usato nella pesca per intrappolare gli animali acquatici. le reti da pesca hanno due forme fondamentali: piano-quadrate...

Particolare importanza; a cogollo il raduno si teneva ancora in località "prà della warda". a cogollo ebbe origine la famiglia dei "de cogollo" che nel xv e xvi...

