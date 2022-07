Numero con una parte reale e una immaginaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Numero con una parte reale e una immaginaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMPLESSO

Significato/Curiosita : Numero con una parte reale e una immaginaria

La parte immaginaria di un numero complesso z {\displaystyle z} in matematica, è il secondo elemento della coppia ordinata di numeri reali che rappresentano...

complesso – in chimica, tipo di composto chimico complesso – in psicologia, agglomerato di contenuti psichici complesso di edipo complesso di elettra complesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

