Il monte Zoncolan fa parte di queste Alpi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il monte Zoncolan fa parte di queste Alpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARNICHE

Significato/Curiosita : Il monte zoncolan fa parte di queste alpi

Forcella di monte rest passo mauria passo pura sella di rioda forcella lavardet cima sappada sella valcalda sella di monte zoncolan passo di monte croce...

Le alpi carniche sono una sottosezione alpina, la meno elevata tra tutte le sottosezioni, appartenente alle alpi sud-orientali (alpi carniche e della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

