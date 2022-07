Lunghe polpette di carne trita diffuse a Trieste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lunghe polpette di carne trita diffuse a Trieste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CEVAPCICI

Significato/Curiosita : Lunghe polpette di carne trita diffuse a trieste

All'interno del paese, i cevapcici di banja luka (fatti con carne di manzo e di montone e speziati con aglio e pepe) e i cevapcici di travnik (serviti in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con lunghe; polpette; carne; trita; diffuse; trieste; lunghe vicende sul video; Pinnipede dalle zanne lunghe e aguzze; Misura inglese di lunghe zza; Scarsi in lunghe zza; Tipiche polpette di legumi mediorientali; Si usa per far... polpette ; Un piccolo elettrodomestico utile per fare hamburger o polpette ; polpette di riso; Le loro dita sono un dolce pugliese di carne vale; Condimento per carne con sugo di pomodoro; Maschera simbolo del carne vale di Putignano; Pregiato taglio di carne tenero e senza ossa; Macchina trita tutto per preparare mangimi; trita ... in ufficio; Serve per trita re con il pestello; Vivanda di carne trita ta; Una delle più diffuse varietà di pera; Una delle specie di balena più diffuse al mondo; Squisite e diffuse pere; L adattamento alle idee più diffuse ; Il tipico vento che spira a trieste ; ll tipico vento che spira a trieste ; Lo fece erigere a trieste Massimiliano d Austria; Soffia spesso a trieste ; Cerca nelle Definizioni