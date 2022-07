Erto, scosceso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erto, scosceso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACCLIVE

Significato/Curiosita : Erto, scosceso

Nell'invaso, con effetto di dilavamento delle sponde del lago, coinvolse prima erto e casso, paesi vicini alla riva del lago dopo la costruzione della diga,...

Finanziate nel 1879 dalla legge baccarini. la tratta sostituiva la parte più acclive della vecchia linea, risalendo la val polcevera con un tracciato posto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con erto; scosceso; Non può essere conosciuto né certo ; Inserto composto da due facciate di giornale; Ha in reperto rio Lose Yourself; Lo erano, per nascita, Pablo Neruda e Roberto Bolaño; scosceso , erto; Ripido, scosceso ; Ripido e scosceso ; Luogo roccioso e scosceso ; Cerca nelle Definizioni