Ebe lo era per gli dei dell Olimpo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ebe lo era per gli dei dell Olimpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COPPIERA

Più volte nei poemi omerici e viene citata anche da esiodo. nel monte olimpo ebe era l'enofora, ovvero l'ancella delle divinità, a cui serviva nettare e...

Banchetti dell'antichità e del medioevo, il coppiere aveva il compito di versare da bere ai commensali. i primi coppieri furono gli oinokóoi greci e poi i cyntus... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

