Differenza tra i rendimenti di Btp e Bund - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Differenza tra i rendimenti di Btp e Bund. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPREAD

Significato/Curiosita : Differenza tra i rendimenti di btp e bund

Con «differenza», «scarto» o «divario», è la differenza di rendimento tra due titoli (azioni, obbligazioni, titoli di stato) dello stesso tipo e durata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi spread (disambigua). lo spread (pronuncia: /spred/), termine della lingua inglese traducibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

