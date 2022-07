Deve dormire all addiaccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deve dormire all addiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SENZA TETTO

Significato/Curiosita : Deve dormire all addiaccio

Nonna, le cui punizioni sconfinavano in maltrattamenti come farlo dormire all'addiaccio in cortile o fargli fare il bagno nel ghiaccio; confesserà in seguito...

Condizione di senza tetto. comunque, indipendentemente dal come insorga, una dipendenza non trattata rende la fuoriuscita dalla condizione di senza casa estremamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con deve; dormire; addiaccio; La punta chi deve alzarsi; deve portare gli occhiali; Per spostarsi deve essere attaccato a una motrice; deve cadere... bene; Desiderosi di dormire ; Un buco per dormire ; Mobili per dormire ; Non dormire : non chiudere __; Ripara l alpinista che passa la notte all addiaccio ; Bivaccando si fa all addiaccio ; Un pernottamento che si trascorre all'addiaccio ; Cerca nelle Definizioni