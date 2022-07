Il danno nei confronti delle casse dello Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il danno nei confronti delle casse dello Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ERARIALE

Significato/Curiosita : Il danno nei confronti delle casse dello stato

Sicilia, a causa dello scontro con l'area del partito vicina ad alfano, schifani, castiglione e nania sulle posizioni nei confronti di lombardo nel 2009...

Il danno erariale, nell'ordinamento giuridico italiano, è il danno sofferto dallo stato o da un altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con danno; confronti; delle; casse; dello; stato; I semafori la danno ai piloti di Formula 1; danno corso ai fiumi; danno frutti da cui si ricava un delizioso latte; Frassini che danno la manna; confronti di atleti; Assolvere da una colpa nei propri confronti ; confronti , riprove; Chi ha un avversione nei confronti delle donne; Le montagne più alte delle Dolomiti; L ambito delle leggi; Il centro antico delle città; A loro spetta l onore delle armi; Le casse in cui s impastava il pane; casse tte... ronzanti; Correda la casse tta del pronto soccorso; casse tte per volatili; Il nome dello stilista Dolce; Peperoncino originario dello Yucatán; Ultimo segno dello zodiaco cinese; _ é se vi pare, commedia di Pirandello ; Vendere titoli di stato ; stato del Midwest USA che confina con il Wisconsin; stato d ansia e attesa suscitato dai film thriller; stato in cui si cade quando si viene ipnotizzati; Cerca nelle Definizioni