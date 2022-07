Contiene documenti, oggetti, sogni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene documenti, oggetti, sogni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CASSETTO

Significato/Curiosita : Contiene documenti, oggetti, sogni

Porta alla visione degli dei. i sogni sono dunque spiegabili meccanicamente come immagini che provengono dagli oggetti esterni e che più ci hanno colpito...

Progetti wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «cassetto» wikimedia commons contiene immagini o altri file su cassetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

