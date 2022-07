Consente di avere più consorti contemporaneamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente di avere più consorti contemporaneamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : POLIGAMIA

Significato/Curiosita : Consente di avere piu consorti contemporaneamente

Avevano amanti anche di sesso maschile non venivano identificati come omosessuali, in quanto potevano benissimo avere contemporaneamente una moglie o altre...

Sulla poligamia wikizionario contiene il lemma di dizionario «poligamia» wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla poligamia poligamia, su...

Altre definizioni con consente; avere; consorti; contemporaneamente; consente di pedalare sul posto; consente di vedere la TV digitale on demand; consente di rivedere una scena; consente pesanti trasporti su strada; Si oppone all avere ; Il verbo essere e il verbo avere ; Può avere il rubinetto; Come il politico che crede di avere i migliori programmi; Dea cartaginese tra le consorti di Baal; Assassini delle proprie consorti ; Interfaccia del Pc che consente il trasferimento di più bit contemporaneamente ; Chi contrae più matrimoni contemporaneamente ; Facoltà d'essere in più luoghi contemporaneamente ; Cinema che proietta contemporaneamente più film; Cerca nelle Definizioni