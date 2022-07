Con fichi così, le nozze non saranno all altezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con fichi così, le nozze non saranno all altezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SECCHI

Significato/Curiosita : Con fichi cosi, le nozze non saranno all altezza

Stesso guccini definì di «serietà giullaresca». tra le altre si ricordano la goliardica i fichi (in realtà già presentata in televisione vent'anni prima...

4705 secchi – asteroide della fascia principale c/1853 e1 secchi – cometa non periodica secchi – cratere lunare secchi – cratere su marte secchi (secco)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

