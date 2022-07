Assieme a forchette e coltelli sulla tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assieme a forchette e coltelli sulla tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CUCCHIAI

Significato/Curiosita : Assieme a forchette e coltelli sulla tavola

Negozi che fabbricano coltelli, spesso specializzati in particolari tipi o nel produrre coltelli personalizzati. fabbricarne è un hobby diffuso, praticabile...

"cucchiaio da tè". cucchiaio cinese in porcellana cucchiaini ricordo cucchiai in corno cucchiai in legno ^ giacomo devoto, avviamento all'etimologia italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

Altre definizioni con assieme; forchette; coltelli; sulla; tavola; Il colpevole... assieme ad altri; assieme a Cleopatra nella tragedia di Shakespeare; Vale... assieme ai; Fu distrutta dal Vesuvio assieme a Pompei; forchette , coltelli, cucchiai..; Mangioni, buone forchette ; forchette ... molto calme; Si ripiega nel coltelli no tascabile; Affilano coltelli ; La patria di famosi coltelli ni; Comprendono coltelli larghi e per niente taglienti; Situati sulla terraferma; Mammifero della savana con verruche sulla testa; Attore che gigioneggia sulla scena; __ __, cioè senza peli sulla lingua; tavola munita di ruote; Un grande mollusco bivalve in tavola ; Sta in tavola con impugnatura e beccuccio; L inizio, a tavola ; Cerca nelle Definizioni