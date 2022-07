Lo assegnano agenzie come Moody s e Fitch - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo assegnano agenzie come Moody s e Fitch. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RATING

Significato/Curiosita : Lo assegnano agenzie come moody s e fitch

Ascolto. il rating (letteralmente "classificazione") è un metodo utilizzato per valutare sia i titoli obbligazionari (bond credit rating o corporate credit... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 luglio 2022

