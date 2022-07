Arto di molluschi e celenterati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arto di molluschi e celenterati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TENTACOLO

Significato/Curiosita : Arto di molluschi e celenterati

Il tentacolo è un organo esterno tipico di molti animali invertebrati acquatici; le sue funzioni sono quelle di arto prensile, tattile e locomotore. il...

Altre definizioni con arto; molluschi; celenterati; Si legge quarto ; Carto ne satirico e sboccato ambientato in Colorado; Li leggono i carto manti; Reparto d esposizione; Lo sono i molluschi con due conchiglie; I molluschi con lo champagne; molluschi immancabili nel fritto misto; molluschi marini simili alle vongole; celenterati ... per oggettini ornamentali; Sono celenterati ; Colonie di celenterati