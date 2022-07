Uno spasso virtuale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno spasso virtuale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : VIDEOGIOCO

“piazze virtuali” erano anche gli stessi che dedicavano più tempo ad altre occasioni di socialità nel mondo reale, come se i contatti nel mondo virtuale venissero...

Il videogioco, più di ogni altro (anche più di un film), è legato fortemente al progresso tecnologico. quest'ultima caratteristica dona al videogioco un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

