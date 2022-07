Strofa di una poesia composta da 4 versi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strofa di una poesia composta da 4 versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : QUARTINA

Significato/Curiosita : Strofa di una poesia composta da 4 versi

una poesia a sé, composta dall'alternarsi di a-a-d-a-d-b-c-b-c, con l'aggiunta di 3 versi nella seconda strofa rispetto alla prima e le altre due da 8...

quartina – struttura metrica usata in poesia quartina – gruppo di quattro note musicali quartina (le quatrain que feit villon quand il fut jugé à mourir)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

