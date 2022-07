È staccata dall albergo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È staccata dall albergo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DEPENDANCE

Marzo 1970 persero la vita sette alpini a causa di una valanga che si è staccata lungo la valle di braies. la leggenda vuole che la vallata di braies fosse...

La dépendance (/depã'dãs/, dal francese) o dipendenza è un edificio minore che serve di complemento a quello principale, soprattutto con riferimento ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con staccata; dall; albergo; Irrisione distaccata ; È staccata dalla terraferma; Atteggiamento di distaccata indifferenza; Sede distaccata dalla sede centrale; L araba fenice rinasceva dall e proprie; Il felino dall occhio acuto; Strumento a fiato dall imboccatura sottile; Esporta auto dall a Corea; Modesto albergo con trattoria; Rifornito e allettante nelle camere d albergo ; albergo in cui non si soggiorna a lungo; Un albergo per la gioventù;