Sono comuni alla carota e al pomodoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono comuni alla carota e al pomodoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RO

Significato/Curiosita : Sono comuni alla carota e al pomodoro

carota e cipolla), lardo e burro, ha subito variazioni nel corso del tempo, la principale delle quali fu l'introduzione nell'ottocento del pomodoro (o...

Grecia ro – isola del dodecaneso italia ro – frazione del comune di montichiari, in provincia di brescia ro – frazione del comune di riva del po, in provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con sono; comuni; alla; carota; pomodoro; sono tue in fondo; Le loro dita sono un dolce pugliese di carnevale; Lo sono il krokodil e la shaboo; Ne sono ricche le banane; Antica scomuni ca lanciata contro gli eretici; Una somma di comuni abbr; comuni tà rurale russa; comuni ortaggi; alla televisione si guarda, a scuola si studia; La proiettano i corpi alla luce del sole; Rinunciare volontariamente alla corona; Lavora spesso con la palla al piede; Manichino di neve col naso di carota ; C è quel di carota ; È... di carota ; C è quel di carota ; Condimento per carne con sugo di pomodoro ; __ pomodoro , scultore; Uno dei pomodoro ; Una salsa di pomodoro ristretta; Cerca nelle Definizioni