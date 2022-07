Li rompe chi prende l iniziativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li rompe chi prende l iniziativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INDUGI

Significato/Curiosita : Li rompe chi prende l iniziativa

Al ritiro. vettel invece corre da gran campione ma a 10 giri dalla fine rompe il motore. la situazione a due gare dalla fine appare disperata, con webber...

Antitetici, velocità e lentezza, e sta a indicare un modo di agire senza indugi, ma con cautela. il motto (che va pronunciato con l'accento sulla "i": festìna... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

