Raro metallo con cui si realizzano potenti magneti - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : NEODIMIO

Significato/Curiosita : Raro metallo con cui si realizzano potenti magneti

Il neodimio è l'elemento chimico di numero atomico 60 e il suo simbolo è nd. il neodimio è un metallo appartenente al gruppo delle terre rare, o lantanidi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

