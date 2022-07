Si può usare in stufe o caldaie come combustibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può usare in stufe o caldaie come combustibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PELLET

Significato/Curiosita : Si puo usare in stufe o caldaie come combustibile

A combustibile liquido è una stufa per il riscaldamento di un ambiente che funziona utilizzando i combustibili liquidi. a seconda del modello può funzionare...

Il legno in pellet è un combustibile ricavato dal legno vergine, talvolta partendo da scarti di lavorazione (quali piallatura, segatura, schegge, ritagli)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

