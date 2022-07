Parola inglese per richiesta di soccorso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parola inglese per richiesta di soccorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MAYDAY

Significato/Curiosita : Parola inglese per richiesta di soccorso

Sequenza di tre lettere, che normalmente descrive il segnale universale di richiesta di soccorso. espresso in codice morse, si caratterizza per la propria...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mayday (disambigua). mayday (ascolta[·info]) è un segnale utilizzato in radiofonia, da parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

