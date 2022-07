Mezzo di trasporto che viaggia su terra e acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo di trasporto che viaggia su terra e acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANFIBIO

Significato/Curiosita : Mezzo di trasporto che viaggia su terra e acqua

Hanno assunto molto spesso il ruolo di sentinelle e vennero inviate nella terra di mezzo per vigilare su morgoth e sui noldor[senza fonte]. all'inizio...

Disambiguazione – "anfibio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi anfibio (disambigua). gli anfibi (amphibia blainville, 1816) sono una... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

