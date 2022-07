Messi in agenda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Messi in agenda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PROGRAMMATI

Significato/Curiosita : Messi in agenda

Dei carabinieri emanuele basile. però i primi tentativi concreti vennero messi in atto a partire dal 1987, quando borsellino era procuratore capo a marsala:...

L'obsolescenza programmata o pianificata in economia industriale è una strategia volta a definire il ciclo vitale di un prodotto in modo da limitarne... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con messi; agenda; Località messi cana costiera meta del jet set; Ne fanno parte il messi co, il Brasile e l Argentina; Il messi asso del calcio iniz; Un tipico dolce di messi na; All inizio dell agenda ; Riempiono l agenda di chi è indaffarato; All inizio dell agenda ; L'agenda per gli inglesi Ing; Cerca nelle Definizioni