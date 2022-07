Limita la libertà di espressione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Limita la libertà di espressione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CENSURA

Significato/Curiosita : Limita la liberta di espressione

Individuo ha diritto alla libertà di espressione. tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi censura (disambigua). la censura è il controllo della comunicazione da parte di un'autorità... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

