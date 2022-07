Evento imprevedibile e ineluttabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Evento imprevedibile e ineluttabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Evento imprevedibile e ineluttabile

Sgradevole un discorso o un evento". indovinala grillo con questa locuzione si confessa di non sapere come andrà a concludersi un evento. sembra che l'origine...

2021. ^ fatalità (testi in italiano) (pdf), su raffaellacarra.altervista.org, altervista. url consultato il 3 settembre 2021. (en) fatalità, su discogs...