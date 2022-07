Il cross nel calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cross nel calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TRAVERSONE

Significato/Curiosita : Il cross nel calcio

il traversone (spesso chiamato con l'inglesimo cross) è un tipo di passaggio nel calcio. nell'eseguire un cross, il calciatore colpisce la palla in modo...

Il traversone è una variante del gioco di carte tressette. il gioco è noto localmente anche con molti altri nomi, come alla meno, ass' e mazza, busche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con cross; calcio; Ai lati del cross over; Produce la cross lands X; Un cross over della Renault; Quello del Carcross è il più piccolo del mondo; I metalli alcalini come calcio , bario e radio; calcio da rugbisti; Il Capello del calcio ; Il Messi asso del calcio iniz; Cerca nelle Definizioni