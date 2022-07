La combinata che fa parte degli sport invernali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La combinata che fa parte degli sport invernali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NORDICA

Significato/Curiosita : La combinata che fa parte degli sport invernali

Giochi olimpici. i giochi olimpici invernali sono un evento sportivo che raccoglie gare di sport invernali, ovvero che si svolgono su ghiaccio o neve: si...

Stai cercando il soprano statunitense lillian nordica, vedi lillian nordica. nordica (precedentemente nordic aviation group) è la compagnia di bandiera dell'estonia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con combinata; parte; degli; sport; invernali; Ale se è... scombinata ; Una combinata sciistica; Un tipo di combinata sciistica; Si dice di coppia ben combinata ; La parte superiore nei completi da uomo; Sono a parte in un noto programma tv; La parte più alta di una stanza; Le isole di cui fa parte Corfù; Lo Stato degli USA in cui la città più grande è Milwaukee; L oriente degli Americani; Lo sono le origini degli Etruschi; L antica legge orale degli Ebrei; Mezzo di trasport o che viaggia su terra e acqua; Laurea in scienze __ e sport ive; Esport a auto dalla Corea; I beniamini degli sport ivi; Basse temperature invernali ; Sede delle Olimpiadi invernali del 2006; Centro di sport invernali ; Centro di sport invernali in provincia di Pistoia; Cerca nelle Definizioni