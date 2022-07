Città principale della Corsica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città principale della Corsica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AJACCIO

Significato/Curiosita : Citta principale della corsica

Voce principale: corsica. la storia della corsica, in cui l'insediamento umano è testimoniato almeno dal x millennio a.c., si collega per alcuni tratti...

Corsica e del dipartimento della corsica del sud. ajaccio si trova nella parte più profonda del golfo di ajaccio, insenatura del mar di corsica presso la foce... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

