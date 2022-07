Ciascun disco usato per giocare a dama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciascun disco usato per giocare a dama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PEDINA

Significato/Curiosita : Ciascun disco usato per giocare a dama

andare a dama arrivare all'obiettivo prefissato. espressione...

Con pedina nei giochi da tavolo si intende un componente del gioco che viene usato per rappresentare la posizione su un percorso o su una mappa o per rappresentare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

