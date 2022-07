La Cassazione interviene al terzo grado di __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Cassazione interviene al terzo grado di __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GIUDIZIO

Significato/Curiosita : La cassazione interviene al terzo grado di __

Per cassazione, nel processo civile, è un mezzo d'impugnazione ordinario a effetto limitatamente devolutivo esperibile dinanzi alla corte suprema di cassazione...

Il giudizio nel diritto il giudizio nella filosofia il giudizio nella psicologia giudizio universale (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

