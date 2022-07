Il balcone tipico delle case di ringhiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il balcone tipico delle case di ringhiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BALLATOIO

Significato/Curiosita : Il balcone tipico delle case di ringhiera

case a ringhiera o a ballatoio) dell'inizio del novecento. i montanti sono normalmente fissati in corrispondenza della sezione frontale del balcone,...

Disambiguazione – se stai cercando il ballatoio come elemento di raccordo di rampe di scale, vedi pianerottolo. il ballatoio è un elemento architettonico tipico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

