Attive e premurose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attive e premurose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOLLECITE

Significato/Curiosita : Attive e premurose

Lombardi. è il medico che lavora nell'infermeria dell'ipm. è un uomo affabile e premuroso e anche per questo più volte si rivela ingenuo e facilmente...

Perugia nel 2009 anche la statunitense amanda knox e l'italiano raffaele sollecito. i presunti coautori del delitto furono successivamente assolti e scarcerati... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 luglio 2022

Altre definizioni con attive; premurose; Tutt altro che cattive ; Insieme di persone con cattive intenzioni; Cattive per il vate; Cattive per il poeta; premurose e rapide; Cerca nelle Definizioni