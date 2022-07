È usata per preparare coloranti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È usata per preparare coloranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANILINA

Significato/Curiosita : E usata per preparare coloranti

Adragante è viscosa, inodore, insapore e solubile in acqua. per queste caratteristiche è usata soprattutto in ambito farmaceutico per preparare emulsioni...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «anilina» wikimedia commons contiene immagini o altri file su anilina anilina, ulla matrice di esposizione a cancerogeni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con usata; preparare; coloranti; Scala __: è usata per valutare i terremoti; La città che dà nome a una terra usata dai pittori; Frattaglia molto usata nella cucina laziale; a macchina usata nel Pilates; preparare una trappola; Il legume per preparare la farinata ligure; Macchina tritatutto per preparare mangimi; È adatta a preparare primi piatti per celiaci; Usa sostanze coloranti ; Fanno uso di coloranti ; Ingrediente base per coloranti ; Lo è un anidride usata per produrre coloranti sintetici;