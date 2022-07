In testa al somaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In testa al somaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SO

Significato/Curiosita : In testa al somaro

(disambigua). l'asino (equus africanus asinus linnaeus, 1758), chiamato anche somaro, è un mammifero perissodattilo, appartenente alla famiglia equidae, sottofamiglia...

Punto cardinale so – codice vettore iata di sosoliso airlines e superior aviation so – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua somala so – codice iso 3166-1... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con testa; somaro; La protesta del malcontento; Detesta re, esecrare; Le vocali nella testa ; In testa all aereo; Una tosse... da somaro ; Il classico somaro ; somaro senza soma; Asino, somaro ; Cerca nelle Definizioni