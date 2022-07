Sono scritte nella tuta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono scritte nella tuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UT

Significato/Curiosita : Sono scritte nella tuta

Interrotta dai mafiosi in tuta, una gang di strada russa che tenta di recuperare un orologio tra gli oggetti. bishop recupera la tuta ronin di barton e sconfigge...

(stati uniti) ut – antico nome della nota musicale do ut – gruppo musicale italiano degli anni settanta ut – album dei new trolls del 1972 ut – fumetto del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con sono; scritte; nella; tuta; Lo sono gli abiti stracciati; sono sparse nei mari e negli oceani; sono a parte in un noto programma tv; sono spoglie dopo la vendemmia; Iscritte al circolo o a una squadra sportiva; Sono scritte in riga; Le vocali scritte in fase; Le scritte sulle foto; È vivo nella memoria; II fermo della sentinella ; Si mangia a Napoli nella cena della Vigilia; Imprimere definitivamente nella memoria; Una tuta a grandi macchie; La battuta del buontempone; Le vocali in tuta ; Battuta d arresto;