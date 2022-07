Lo sono gli abiti stracciati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono gli abiti stracciati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LACERI

Significato/Curiosita : Lo sono gli abiti stracciati

Essi sono di piccole dimensioni, usano armi come fionde ed asce primitive (fatte da una pietra legata ad un bastone), indossano abiti stracciati e si...

Il foro giugulare, chiamato anche foro lacero posteriore è un'ampia apertura sita nella base del cranio dietro al canale carotideo. esso è composto dalle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con sono; abiti; stracciati; sono sparse nei mari e negli oceani; sono a parte in un noto programma tv; sono spoglie dopo la vendemmia; Un terreno dove si possono raccogliere preziosi tuberi; Seta giapponese impiegata negli abiti nuziali; Luccicano sugli abiti da sera; Puntini su abiti ; Le estremità degli abiti ; Vendita all incanto a prezzi... stracciati ; stracciati in diversi punti; stracciati , ridotti a brandelli; Cerca nelle Definizioni