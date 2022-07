Segue la radice di una parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segue la radice di una parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Segue la radice di una parola

Come segue: *l *r *y *n *w *m occlusive (*p, *b, *b, *t, *d, *d, *k, *g, *g, *k, *g, *g) ecco come si presenta la struttura di una radice (p indica...

Verbi, o a participi passati, si dice che questi sono a suffisso zero se si formano senza suffisso, ovvero se alla radice è aggiunta direttamente la desinenza...