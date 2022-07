Prende il treno ogni giorno feriale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prende il treno ogni giorno feriale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PENDOLARE

Significato/Curiosita : Prende il treno ogni giorno feriale

Un treno ogni 15 minuti per fiumicino aeroporto e fara sabina, un treno ogni 30 minuti per poggio mirteto e un treno ogni ora per orte. nei giorni festivi...

Disambiguazione – "pendolare" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pendolare (disambigua). il pendolarismo (da pendolo) è il fenomeno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con prende; treno; ogni; giorno; feriale; La lepre che prende il tè con Alice; Comprende le Samoa e le Hawaii; Comprende molte canzoni di un solo cantante; prende re o dare in prestito; Il treno di un famoso film; treno cittadino; Fa passare un treno da un binario a un altro; Le prime nel treno ; Delimitano ogni poligono; Mette il piacere sopra ogni cosa; Persona boriosa che parla e scrive di ogni cosa; ogni tanto è meglio farsela controllare; Il giorno non ancora terminato; Scrisse il poemetto Il giorno ; Avvenimenti del giorno ; Si consuma intorno a mezzogiorno ; Il primo giorno feriale ; Un giorno feriale ; Cerca nelle Definizioni