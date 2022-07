Perdita di sangue dal naso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perdita di sangue dal naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EPISTASSI

Significato/Curiosita : Perdita di sangue dal naso

Perdono pelo e manifestano vere e proprie ulcere sanguinolente. perdita di sangue dal naso (epistassi) dovuta a ulcere nella mucosa orale, in cui sono presenti...

Sulla epistassi wikizionario contiene il lemma di dizionario «epistassi» wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla epistassi epistassi

