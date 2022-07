Il Facchetti grande difensore calcistico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Facchetti grande difensore calcistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIACINTO

Significato/Curiosita : Il facchetti grande difensore calcistico

Giacinto facchetti (treviglio, 18 luglio 1942 – milano, 4 settembre 2006) è stato un calciatore e dirigente sportivo italiano, di ruolo difensore. legò il proprio...

giacinto – nome comune di hyacinthus, genere di piante delle liliaceae giacinto – figura della mitologia greca giacinto – nome proprio di persona maschile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

giacinto – nome comune di hyacinthus, genere di piante delle liliaceae giacinto – figura della mitologia greca giacinto – nome proprio di persona maschile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con facchetti; grande; difensore; calcistico; facchetti ne fu a lungo una bandiera; Il facchetti che giocò nel- l Inter; Il facchetti indimenticato calciatore; I tifosi del calcio di facchetti e Sandro Mazzola; Abitante della più grande isola toscana; L Alda del grande schermo; Lo Stato degli USA in cui la città più grande è Milwaukee; Il grande Coppi iniz; Bloccato da un difensore durante la partita; Estremo difensore ; Giovanni, difensore del Napoli e della Nazionale; Un difensore quotidiano dell ecologia; Il secondo tempo in gergo calcistico ; Superamento calcistico senza perdere palla ing; C è spirituale e calcistico ; Un famosissimo stadio calcistico di Rio de Janeiro;