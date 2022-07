Lo dice chi presenta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo dice chi presenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ECCO

Significato/Curiosita : Lo dice chi presenta

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo film del 2011, vedi c'è chi dice no (film). c'è chi dice no è l'ottavo album in studio del cantautore italiano vasco...

ecco – azienda di scarpe danese ecco – acronimo di european confederation of conservator-restorers' organisations, organizzazione non governativa ecco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

Altre definizioni con dice; presenta; Segue la radice di una parola; Il 25 dice mbre... a Paris; Si dice di cose che si reggono in equilibrio precario; Codice da telefonini; Un rappresenta nte diplomatico; Spetta al rappresenta nte; Il Disegno presenta to in Parlamento, in breve; Rappresenta no le quote di proprietà di una SpA; Cerca nelle Definizioni