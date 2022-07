Condimento per carne con sugo di pomodoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condimento per carne con sugo di pomodoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PIZZAIOLA

Significato/Curiosita : Condimento per carne con sugo di pomodoro

Il sugo alla genovese è un condimento bianco a base di cipolle e carne di manzo, tipico della cucina napoletana. viene tipicamente utilizzato per condire...

Viene definita alla pizzaiola una preparazione a base di fettine di carne e sugo di pomodoro. la storia della pizzaiola è alquanto incerta, anche se l'origine...

