Come le capigliature rese soffici dal parrucchiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come le capigliature rese soffici dal parrucchiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COTONATE

Significato/Curiosita : Come le capigliature rese soffici dal parrucchiere

Muscoli dei protagonisti erano gonfiati, le pettinature delle attrici cotonate, le scenografie utilizzavano per la prima volta il polistirolo ebso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

