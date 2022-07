Abitante della più grande isola toscana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitante della più grande isola toscana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ELBANO

Significato/Curiosita : Abitante della piu grande isola toscana

Dell'arcipelago toscano. amministrativamente è suddivisa in 7 comuni facenti parte della provincia di livorno. l'isola d'elba è la più estesa porzione...

Dialetto elbano sopravvive nelle zone più marginali dell'isola, specialmente nel versante occidentale e orientale; secondo alcuni glottologi, «l'elbano appartiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 luglio 2022

