Fa venire il latte alle ginocchia - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : NOIOSO

Significato/Curiosita : Fa venire il latte alle ginocchia

Di agostino carracci il futuro è sulle ginocchia di giove - espressione tratta da poemi omerici; usata talvolta per indicare che il futuro è sconosciuto...

Un ragazzo noioso". il proverbio intende significare che se non ci si separa mai dal lavoro si tende a diventare persone annoiate e noiose. la massima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

