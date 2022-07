Si usano per immunizzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per immunizzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VACCINI

Significato/Curiosita : Si usano per immunizzare

Demolizione arbitraria del processo di giustificazione il quale ci serve per "immunizzare il convincimento in questione contro tutte le possibili obiezioni"...

tra i più importanti vaccini si ricordano il vaccino antinfluenzale, vaccino anticolera e il vaccino antiepatite a. i vaccini a subunità sono composti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

